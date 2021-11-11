В Украине за три года объем продаж меда через цивилизованные места торговли вырос почти на 5%, — директор компании-производителя

Об этом сказал Эдуард Кричфалуший, директор ООО "Органик Экспорт" в эфире программы "Агро:Экспресс" на телеканале "Эспрессо".



"Объем потребления меда через цивилизованные места торговли, то есть розничные магазины, постоянно растет. За последние три года он вырос почти на 5%. В объеме этот объем вырос в два раза. Я думаю, что мы преимущественно забираем рынок у места стихийной торговли", - сказал Кричфалуший.



Он подчеркнул, что на рынке достаточно мало компаний из-за сложностей ведения бизнеса.



"У нас есть понимание, что банку можно наполнить любым медом. Но с нашей точки зрения это далеко не так. Технологическая подготовка меда - это сложный процесс проверок, купажирования, температурных режимов, фасовка, дозировка и проверки качества", - отметил директор компании.

Закарпатские мед и вино включат в список продуктов с географическими указаниями.

Пандемия привела к росту цен на продукты пчеловодства, рассказал Валерий Курейко, пчеловод и соучредитель ТМ "Знатный мед".