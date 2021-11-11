В Украине за три года объем продаж меда через цивилизованные места торговли вырос почти на 5%, — директор компании-производителя
Объем продаж меда в розничных магазинах за последние три года увеличился почти на 5%
Об этом сказал Эдуард Кричфалуший, директор ООО "Органик Экспорт" в эфире программы "Агро:Экспресс" на телеканале "Эспрессо".
"Объем потребления меда через цивилизованные места торговли, то есть розничные магазины, постоянно растет. За последние три года он вырос почти на 5%. В объеме этот объем вырос в два раза. Я думаю, что мы преимущественно забираем рынок у места стихийной торговли", - сказал Кричфалуший.
Он подчеркнул, что на рынке достаточно мало компаний из-за сложностей ведения бизнеса.
"У нас есть понимание, что банку можно наполнить любым медом. Но с нашей точки зрения это далеко не так. Технологическая подготовка меда - это сложный процесс проверок, купажирования, температурных режимов, фасовка, дозировка и проверки качества", - отметил директор компании.
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