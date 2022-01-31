В Украине за сутки зарегистрировано 22 026 случаев COVID-19, умерли 78 человек
По состоянию на утро 31 января в Украине зафиксировано 4064495 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 100203 - летальные, 3622745 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 30 января было зарегистрировано 22 026 новых случаев COVID-19 (в том числе 2 865 детей и 337 медработников), 4346 пациентов выздоровели, 78 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1026;
- Винницкая область – 1070;
- Волынская область – 420;
- Днепропетровская область – 781;
- Донецкая область – 584;
- Житомирская область – 1576;
- Закарпатская область – 684;
- Запорожская область – 142;
- Ивано-Франковская область – 1006;
- Киевская область – 591;
- Кировоградская область – 233;
- Луганская область – 130;
- Львовская область – 2934;
- Николаевская область – 537;
- Одесская область – 1412;
- Полтавская область – 291;
- Ровенская область – 823;
- Сумская область – 1331;
- Тернопольская область – 1124;
- Харьковская область – 1294;
- Херсонская область – 452;
- Хмельницкая область – 2092;
- Черкасская область – 432;
- Черновицкая область – 870;
- Черниговская область – 191.
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