В Украине за сутки зафиксировано 769 смертей от коронавируса и 18 668 новых заражений

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 16 ноября было зарегистрировано 18 668 новых случаев COVID-19 (в том числе 1312 детей и 403 медработника), 20 211 пациентов выздоровели, 769 человек умерли.





В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1609 случаев;

Винницкая область – 733 случая;

Волынская область – 731 случай;

Днепропетровская область – 1675 случаев;

Донецкая область – 1032 случая;

Житомирская область – 456 случаев;

Закарпатская область – 344 случая;

Запорожская область – 1087 случаев;

Ивано-Франковская область – 642 случая;

Киевская область – 1069 случаев;

Кировоградская область – 131 случай;

Луганская область – 328 случаев;

Львовская область – 721 случай;

Николаевская область – 950 случаев;

Одесская область – 1504 случая;

Полтавская область – 1168 случаев;

Ровенская область – 738 случаев;

Сумская область – 385 случаев;

Тернопольская область – 367 случаев;

Харьковская область – 639 случаев;

Херсонская область – 337 случаев;

Хмельницкая область – 803 случая;

Черкасская область – 721 случай;

Черновицкая область – 199 случаев;

Черниговская область – 299 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1609), Днепропетровской (1675), Одесской (1504), Полтавской (1168) и Запорожской (1087) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.