В Украине за сутки зафиксировано 769 смертей от коронавируса и 18 668 новых заражений
По состоянию на утро 17 ноября в Украине зафиксировано 3 263 417 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 78 754 – летальные, 2 684 584 человека выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 16 ноября было зарегистрировано 18 668 новых случаев COVID-19 (в том числе 1312 детей и 403 медработника), 20 211 пациентов выздоровели, 769 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1609 случаев;
- Винницкая область – 733 случая;
- Волынская область – 731 случай;
- Днепропетровская область – 1675 случаев;
- Донецкая область – 1032 случая;
- Житомирская область – 456 случаев;
- Закарпатская область – 344 случая;
- Запорожская область – 1087 случаев;
- Ивано-Франковская область – 642 случая;
- Киевская область – 1069 случаев;
- Кировоградская область – 131 случай;
- Луганская область – 328 случаев;
- Львовская область – 721 случай;
- Николаевская область – 950 случаев;
- Одесская область – 1504 случая;
- Полтавская область – 1168 случаев;
- Ровенская область – 738 случаев;
- Сумская область – 385 случаев;
- Тернопольская область – 367 случаев;
- Харьковская область – 639 случаев;
- Херсонская область – 337 случаев;
- Хмельницкая область – 803 случая;
- Черкасская область – 721 случай;
- Черновицкая область – 199 случаев;
- Черниговская область – 299 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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