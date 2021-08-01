В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая COVID-19
В течение суток, 31 июля, в Украине было лабораторно подтверждено 484 новых случая инфицирования коронавирусом
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.
За сутки 31 июля было госпитализированы 473 человека, зафиксировано 6 летальных случаев, выздоровела 131 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
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