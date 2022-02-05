В Украине за сутки зафиксировано 42 533 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 4 февраля в Украине зафиксировано 42533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей среди детей - 4268, медработников - 920.

Госпитализировано – 3 918 человек, летальных исходов – 185, выздоровело – 9 628 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 4256208 человек, летальных исходов – 101168.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb