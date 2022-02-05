В Украине за сутки зафиксировано 42 533 новых случаев COVID-19
За сутки 4 февраля в Украине лабораторно подтверждено 42 533 случая коронавирусной болезни, умерло 185 человек
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки 4 февраля в Украине зафиксировано 42533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей среди детей - 4268, медработников - 920.
Госпитализировано – 3 918 человек, летальных исходов – 185, выздоровело – 9 628 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 4256208 человек, летальных исходов – 101168.
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