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В Украине за сутки зафиксировано 42 533 новых случаев COVID-19

5 февраля, 2022 суббота
08:22
Коронавирус коронавирус

За сутки 4 февраля в Украине лабораторно подтверждено 42 533 случая коронавирусной болезни, умерло 185 человек

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 4 февраля в Украине зафиксировано 42533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей среди детей - 4268, медработников - 920.

Госпитализировано – 3 918 человек, летальных исходов – 185, выздоровело – 9 628 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 4256208 человек, летальных исходов – 101168.

 

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COVID-19
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