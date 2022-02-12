В Украине за сутки зафиксировано 38 212 новых случаев коронавируса
За сутки 11 февраля в Украине лабораторно подтверждено 38 212 новых случаев заболевания COVID-19
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, заболело 3029 детей и 864 медработника.
За минувшие сутки госпитализированы 3 753 человека, летальных исходов – 265, выздоровели – 19 943 человека.
За все время пандемии в Украине заболело 4 501 182 человек, поправилось – 3 770 769, летальных исходов – 102 668.
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