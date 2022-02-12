В Украине за сутки зафиксировано 38 212 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, заболело 3029 детей и 864 медработника.

За минувшие сутки госпитализированы 3 753 человека, летальных исходов – 265, выздоровели – 19 943 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 4 501 182 человек, поправилось – 3 770 769, летальных исходов – 102 668.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb