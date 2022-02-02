В Украине за сутки зафиксировано 35 014 новых случаев COVID-19, умерли 204 человека
По состоянию на утро 2 февраля в Украине зафиксировано 4 130 277 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 100 599 – летальные, 3 641 474 человека выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 1 февраля было зарегистрировано 35 014 новых случаев COVID-19 (в том числе 4190 детей и 940 медработников), 9894 пациента выздоровели, 204 человека скончались.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 2499;
- Винницкая область – 1252;
- Волынская область – 1016;
- Днепропетровская область – 1732;
- Донецкая область – 1558;
- Житомирская область – 1581;
- Закарпатская область – 773;
- Запорожская область – 963;
- Ивано-Франковская область – 1330;
- Киевская область – 1409;
- Кировоградская область – 310;
- Луганская область – 869;
- Львовская область – 2953;
- Николаевская область – 816;
- Одесская область – 2725;
- Полтавская область – 1171;
- Ровенская область – 1695;
- Сумская область – 1499;
- Тернопольская область – 1329;
- Харьковская область – 2121;
- Херсонская область – 837;
- Хмельницкая область – 1766;
- Черкасская область – 940;
- Черновицкая область – 988;
- Черниговская область – 882.
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