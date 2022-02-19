В Украине за сутки зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом
В течение суток, 18 февраля, в Украине подтверждено 31 125 новых случаев заболевания COVID-19
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"18 февраля зафиксировано 31 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 2 611, медработников - 765", - сообщили в Минздраве.
За минувшие сутки госпитализированы 3 208 человек, летальных исходов – 260, выздоровели – 30 487 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 4 703 323 человека, летальных исходов – 104 366.
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