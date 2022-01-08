В Украине за сутки зафиксировано 3 195 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 7 января в Украине зафиксировано 3195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, 151 - у детей и 37 - у медработников.

За минувшие сутки госпитализированы 1 752 человека, летальных исходов – 76, выздоровели – 1 942 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 3 699 663 человека, поправилось - 3 508 451, летальных исходов - 97 164.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb