В Украине за сутки зафиксировано 3 195 новых случаев заболевания коронавирусом
В течение суток, 7 января, в Украине лабораторно подтверждено 3 195 случаев заболевания COVID-19
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки 7 января в Украине зафиксировано 3195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, 151 - у детей и 37 - у медработников.
За минувшие сутки госпитализированы 1 752 человека, летальных исходов – 76, выздоровели – 1 942 человека.
За все время пандемии в Украине заболело 3 699 663 человека, поправилось - 3 508 451, летальных исходов - 97 164.
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