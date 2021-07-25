В Украине за сутки зафиксировано 286 новых случаев COVID-19
За сутки 24 июля в Украине лабораторно подтверждено 286 новых случаев коронавирусной болезни, 12 человек умерли
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.
За минувшие сутки были госпитализированы 422 человека, зафиксировано 12 летальных случаев, 159 человек выздоровели.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.
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