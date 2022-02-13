В Украине за сутки зафиксировано 24 518 новых случаев COVID-19
За сутки, 12 февраля, в Украине лабораторно подтверждено 24 518 новых случаев заболевания коронавирусом
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки, 12 февраля, было зафиксировано 24 518 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них среди детей – 1 961, медработников – 329.
Также за минувшие сутки госпитализировано 3 935 человек, летальных исходов – 140, поправилось – 8 288 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 4525700 человек, летальных исходов – 102808.
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