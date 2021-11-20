В Украине за сутки зафиксировано 18 250 новых случаев коронавируса, 664 человека скончались
За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине было зафиксировано 18 250 новых случаев заболевания СOVID-19
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
За сутки 19 ноября в Украине зафиксировано 18250 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Госпитализировано – 3 594 человека, летальных исходов – 664, выздоровело – 21 979 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3322308 человек, поправилось - 2748500, летальных исходов - 80895.
В Минздраве подчеркнули, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.44
Покупка 26.44Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 29.81Продажа 30.26
- Актуальное
- Важное