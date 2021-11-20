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В Украине за сутки зафиксировано 18 250 новых случаев коронавируса, 664 человека скончались

20 ноября, 2021 суббота
08:20
Коронавирус

За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине было зафиксировано 18 250 новых случаев заболевания СOVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

За сутки 19 ноября в Украине зафиксировано 18250 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Госпитализировано – 3 594 человека, летальных исходов – 664, выздоровело – 21 979 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3322308 человек, поправилось - 2748500, летальных исходов - 80895.

В Минздраве подчеркнули, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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COVID-19
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