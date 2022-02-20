В Украине за сутки зафиксировано 17 448 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

19 февраля зафиксировано 17448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них среди детей - 1473, медработников - 142.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 172 человека, летальных исходов - 152, выздоровели - 11 963 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 4 720 771 человек, летальных исходов - 104 518.

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