В Украине за сутки зафиксировано 17 448 новых случаев заболевания коронавирусом
В течение суток, 19 февраля, лабораторно подтверждено 17 448 случаев заболевания COVID-19
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
19 февраля зафиксировано 17448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них среди детей - 1473, медработников - 142.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 172 человека, летальных исходов - 152, выздоровели - 11 963 человека.
За все время пандемии в Украине заболели 4 720 771 человек, летальных исходов - 104 518.
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