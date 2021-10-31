В Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев коронавируса, 336 человек скончались

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 30 октября в Украине зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За сутки было госпитализировано 5663 человека; летальных исходов – 336; поправилось – 5 269 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 922 302 человека; поправилось – 2 436 213 человек; летальных исходов – 67 729.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

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