В Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев коронавируса, 336 человек скончались
В Украине на протяжении суток 30 октября было зафиксировано 17 430 новых случаев заболевания COVID-19, умерло 336 человек
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки 30 октября в Украине зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За сутки было госпитализировано 5663 человека; летальных исходов – 336; поправилось – 5 269 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 2 922 302 человека; поправилось – 2 436 213 человек; летальных исходов – 67 729.
94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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