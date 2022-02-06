В Украине за сутки зафиксирован 27 851 новый случай COVID-19
За сутки 5 февраля в Украине лабораторно подтвержден 27 851 новый случай заболевания коронавирусом, 109 человек умерло
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки 5 февраля в Украине зафиксирован 27851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из них среди детей – 2597, медработников – 431.
Также за минувшие сутки госпитализировано – 4 219 человек, летальных исходов – 109, поправилось – 6 089 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 4 284 059 человек, поправилось – 3 676 068, летальных исходов – 101 277.
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