В Украине за сутки зафиксировали рекордные с начала пандемии 34 408 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека
По состоянию на утро 28января в Украине выявили 3 980 610 случаев коронавирусной болезни, из них 99 882 – летальных, 3 608 094 человека выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 27 января было зарегистрировано 34 408 новых случаев коронавируса, из них 5 341 ребенок, 808 медработников, выздоровели 6 142 человека, умерли - 154.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 2384;
- Винницкая область – 1505;
- Волынская область – 682;
- Днепропетровская область – 1523;
- Донецкая область – 1383;
- Житомирская область – 1988;
- Закарпатская область – 889;
- Запорожская область – 644;
- Ивано-Франковская область – 2807;
- Киевская область – 1188;
- Кировоградская область – 181;
- Луганская область – 557;
- Львовская область – 2793;
- Николаевская область – 598;
- Одесская область – 2406;
- Полтавская область – 1044;
- Ровенская область – 1732;
- Сумская область – 1689;
- Тернопольская область – 1622;
- Харьковская область – 1317;
- Херсонская область – 784;
- Хмельницкая область – 1865;
- Черкасская область – 841;
- Черновицкая область – 1088;
- Черниговская область – 898.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.72
Покупка 28.72Продажа 29.04
-
EUR
Покупка 31.96Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное