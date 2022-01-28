В Украине за сутки зафиксировали рекордные с начала пандемии 34 408 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 27 января было зарегистрировано 34 408 новых случаев коронавируса, из них 5 341 ребенок, 808 медработников, выздоровели 6 142 человека, умерли - 154.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 2384;

Винницкая область – 1505;

Волынская область – 682;

Днепропетровская область – 1523;

Донецкая область – 1383;

Житомирская область – 1988;

Закарпатская область – 889;

Запорожская область – 644;

Ивано-Франковская область – 2807;

Киевская область – 1188;

Кировоградская область – 181;

Луганская область – 557;

Львовская область – 2793;

Николаевская область – 598;

Одесская область – 2406;

Полтавская область – 1044;

Ровенская область – 1732;

Сумская область – 1689;

Тернопольская область – 1622;

Харьковская область – 1317;

Херсонская область – 784;

Хмельницкая область – 1865;

Черкасская область – 841;

Черновицкая область – 1088;

Черниговская область – 898.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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