В Украине за сутки зафиксировали почти 2 тыс. случаев коронавируса, умерли 86 человек
В Украине за минувшие сутки, 9 января, зафиксировали 1969 случаев коронавируса, из них среди детей - 94, медработников - 41
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболели - 3 704 442 человека;
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выздоровели - 3 514 786 человек;
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летальных исходов - 97 325;
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проведено ПЦР-тестов - 16 966 846.
За сутки 9 января в Украине:
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зафиксировано 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них среди детей - 94, медработников - 41);
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20 376 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу - 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу - 2053 человека.
Также за минувшие сутки:
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госпитализированы - 1 064 человека;
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летальных исходов - 86;
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поправились - 3 517 человек.
В общей сложности проведено 28 820 343 прививки. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 813 184 человека, получили две дозы - 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу - 6224 человека, бустерную дозу - 20 462 человека.
Случаев в областях/иммунизированы (2-я доза):
г. Киев – 398/1496
Винницкая – 74/480
Волынская – 48/337
Днепропетраовская – 49/577
Донецкая – 8/577
Житомирская – 43/211
Закарпатская – 61/411
Запорожская – 19/573
Ивано-Франковская – 77/551
Киевская – 135/402
Кировоградская – 50/243
Луганская – 13/344
Львовская – 130/68
Николаевская – 36/220
Одесская – 113/735
Полтавская – 109/688
Ривненская – 31/509
Сумская – 102/108
Тернопольская – 60/663
Харьковская – 192/1818
Херсонская – 12/237
Хмельницкая – 14/158
Черкасская – 83/412
Черновицкая – 87/417
Черниговская – 25/115
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