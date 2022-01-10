В Украине за сутки зафиксировали почти 2 тыс. случаев коронавируса, умерли 86 человек

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 704 442 человека;

выздоровели - 3 514 786 человек;

летальных исходов - 97 325;

проведено ПЦР-тестов - 16 966 846.

За сутки 9 января в Украине:

зафиксировано 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них среди детей - 94, медработников - 41);

20 376 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу - 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу - 2053 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 064 человека;

летальных исходов - 86;

поправились - 3 517 человек.



В общей сложности проведено 28 820 343 прививки. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 813 184 человека, получили две дозы - 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу - 6224 человека, бустерную дозу - 20 462 человека.

Случаев в областях/иммунизированы (2-я доза):

г. Киев – 398/1496

Винницкая – 74/480

Волынская – 48/337

Днепропетраовская – 49/577

Донецкая – 8/577

Житомирская – 43/211

Закарпатская – 61/411

Запорожская – 19/573

Ивано-Франковская – 77/551

Киевская – 135/402

Кировоградская – 50/243

Луганская – 13/344

Львовская – 130/68

Николаевская – 36/220

Одесская – 113/735

Полтавская – 109/688

Ривненская – 31/509

Сумская – 102/108

Тернопольская – 60/663

Харьковская – 192/1818

Херсонская – 12/237

Хмельницкая – 14/158

Черкасская – 83/412

Черновицкая – 87/417

Черниговская – 25/115