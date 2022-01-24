В Украине за сутки зафиксировали почти 13 тыс. случаев коронавируса, 67 человек скончались
В Украине за минувшие сутки, 23 января, зафиксировали 12 915 случаев коронавируса, из них среди детей – 1 826, медработников – 224
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 870 370 человек;
- поправилось – 3 585 338 человек;
- летальных исходов – 99 282;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 523 330.
За сутки 23 января в Украине:
- зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 826, медработников – 224);
- 22 541 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 8280 человек, вторую дозу – 8835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5339 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 836 человек;
- летальных исходов – 67;
- поправилось – 2 430 человек.
В общей сложности проведено 29 852 092 прививки. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15164116 человек, получили две дозы – 14466084 человека, получили дополнительную дозу – 13108 человек, бустерную дозу – 208784 человека.
Случаев в областях в сутки:
г. Киев – 464
Винницкая – 524
Волынская – 251
Днепропетровская – 349
Донецкая – 84
Житомирская – 798
Закарпатская – 304
Запорожская – 63
Ивано-Франковская – 1 765
Киевская – 256
Кировоградская – 90
Луганская – 19
Львовская – 2 036
Николаевская – 209
Одесская – 670
Полтавская – 164
Ровенская – 394
Сумская – 856
Тернопольская – 661
Харьковская – 1 019
Херсонская – 142
Хмельницкая – 536
Черкасская – 157
Черновицкая – 837
Черниговская – 267
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