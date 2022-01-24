В Украине за сутки зафиксировали почти 13 тыс. случаев коронавируса, 67 человек скончались

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 870 370 человек;

поправилось – 3 585 338 человек;

летальных исходов – 99 282;

проведено ПЦР-тестирование – 17 523 330.

За сутки 23 января в Украине:

зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 826, медработников – 224);

22 541 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 8280 человек, вторую дозу – 8835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5339 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 836 человек;

летальных исходов – 67;

поправилось – 2 430 человек.

В общей сложности проведено 29 852 092 прививки. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15164116 человек, получили две дозы – 14466084 человека, получили дополнительную дозу – 13108 человек, бустерную дозу – 208784 человека.



Случаев в областях в сутки:

г. Киев – 464

Винницкая – 524

Волынская – 251

Днепропетровская – 349

Донецкая – 84

Житомирская – 798

Закарпатская – 304

Запорожская – 63

Ивано-Франковская – 1 765

Киевская – 256

Кировоградская – 90

Луганская – 19

Львовская – 2 036

Николаевская – 209

Одесская – 670

Полтавская – 164

Ровенская – 394

Сумская – 856

Тернопольская – 661

Харьковская – 1 019

Херсонская – 142

Хмельницкая – 536

Черкасская – 157

Черновицкая – 837

Черниговская – 267