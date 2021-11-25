В Украине за сутки зафиксировали около 17 тыс. новых случаев COVID-19 и более 600 смертей

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 384 404 человека;

выздоровело – 2 852 452 человека;

летальных исходов – 83 541;

проведено ПЦР-тестирование – 15 700 772.

За сутки 24 ноября в Украине:

зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 451, медработников – 304);

275 319 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 82 501 человек, полностью иммунизированы – 192 818 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3 404 человека;

летальных исходов – 628;

поправилось – 26 811 человек.



В общей сложности проведено 23 501 133 прививки. Одну дозу вакцины получили 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получила две дозы – 10 418 000 человек.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

г. Киев – 1688/23721

Винницкая – 810/6758

Волынская – 492/4779

Днепропетровская – 893/15407

Донецкая – 924/7903

Житомирская – 707/6942

Закарпатская – 671/2975

Запорожская – 1066/7894

Ивано-Франковская – 638/6320

Киевская – 719/11789

Кировоградская – 191/4322

Луганская – 258/3268

Львовская – 1048/14125

Николаевская – 442/5389

Одесская – 644/9663

Полтавская – 967/6498

Ровенская – 659/5484

Сумская – 534/6336

Тернопольская – 339/5288

Харьковская – 728/11036

Херсонская – 284/3692

Хмельницкая – 778/6740

Черкасская – 523/5918

Черновицкая – 235/3564

Черниговская – 705/7007

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