В Украине за сутки зафиксировали около 17 тыс. новых случаев COVID-19 и более 600 смертей
16 943 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября. В частности, заболели 1 451 ребенок и 304 медработника
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 384 404 человека;
- выздоровело – 2 852 452 человека;
- летальных исходов – 83 541;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 700 772.
За сутки 24 ноября в Украине:
- зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 451, медработников – 304);
- 275 319 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 82 501 человек, полностью иммунизированы – 192 818 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 404 человека;
- летальных исходов – 628;
- поправилось – 26 811 человек.
В общей сложности проведено 23 501 133 прививки. Одну дозу вакцины получили 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получила две дозы – 10 418 000 человек.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
г. Киев – 1688/23721
Винницкая – 810/6758
Волынская – 492/4779
Днепропетровская – 893/15407
Донецкая – 924/7903
Житомирская – 707/6942
Закарпатская – 671/2975
Запорожская – 1066/7894
Ивано-Франковская – 638/6320
Киевская – 719/11789
Кировоградская – 191/4322
Луганская – 258/3268
Львовская – 1048/14125
Николаевская – 442/5389
Одесская – 644/9663
Полтавская – 967/6498
Ровенская – 659/5484
Сумская – 534/6336
Тернопольская – 339/5288
Харьковская – 728/11036
Херсонская – 284/3692
Хмельницкая – 778/6740
Черкасская – 523/5918
Черновицкая – 235/3564
Черниговская – 705/7007
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