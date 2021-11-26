В Украине за сутки зафиксировали около 16 тыс. новых случаев COVID-19 и более 600 смертей
15 936 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября. В частности, заболели 394 ребенка и 303 медработника
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 400 340 человек;
- поправилось – 2 877 021 человек;
- летальных исходов – 84 149;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 746 389.
За сутки 25 ноября в Украине:
- зафиксировано 15936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1394, медработников – 303);
- 273 875 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 81 516 человек, полностью иммунизированы – 192 359 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 208 человек;
- летальных исходов – 608;
- поправилось – 24 569 человек.
В общей сложности проведено 23 775 008 прививок. Из них получили одну дозу вакцины 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек.
Так, 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
г. Киев – 1438/25067
Винницкая – 870/6878
Волынская – 589/4967
Днепропетровская – 1022/15680
Донецкая – 970/8386
Житомирская – 446/6289
Закарпатская – 498/3284
Запорожская – 1075/7845
Ивано-Франковская – 313/5845
Киевская – 714/10980
Кировоградская – 182/3909
Луганская – 182/3782
Львовская – 850/13133
Николаевская – 475/5828
Одесская – 832/10179
Полтавская – 953/6050
Ровенская – 611/5341
Сумская – 688/6567
Тернопольская – 363/5078
Харьковская – 590/10978
Херсонская – 289/3631
Хмельницкая – 681/5961
Черкасская – 548/6332
Черновицкая – 261/3655
Черниговская – 506/6714
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