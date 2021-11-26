В Украине за сутки зафиксировали около 16 тыс. новых случаев COVID-19 и более 600 смертей

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 400 340 человек;

поправилось – 2 877 021 человек;

летальных исходов – 84 149;

проведено ПЦР-тестирование – 15 746 389.

За сутки 25 ноября в Украине:

зафиксировано 15936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1394, медработников – 303);

273 875 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 81 516 человек, полностью иммунизированы – 192 359 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3 208 человек;

летальных исходов – 608;

поправилось – 24 569 человек.



В общей сложности проведено 23 775 008 прививок. Из них получили одну дозу вакцины 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек.

Так, 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

г. Киев – 1438/25067

Винницкая – 870/6878

Волынская – 589/4967

Днепропетровская – 1022/15680

Донецкая – 970/8386

Житомирская – 446/6289

Закарпатская – 498/3284

Запорожская – 1075/7845

Ивано-Франковская – 313/5845

Киевская – 714/10980

Кировоградская – 182/3909

Луганская – 182/3782

Львовская – 850/13133

Николаевская – 475/5828

Одесская – 832/10179

Полтавская – 953/6050

Ровенская – 611/5341

Сумская – 688/6567

Тернопольская – 363/5078

Харьковская – 590/10978

Херсонская – 289/3631

Хмельницкая – 681/5961

Черкасская – 548/6332

Черновицкая – 261/3655

Черниговская – 506/6714

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