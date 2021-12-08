В Украине за сутки зафиксировали более 9 тыс. случаев коронавируса, умерли 450 человек

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 519 981 человек;

поправилось – 3 109 423 человека;

летальных исходов – 89 436;

проведено ПЦР-тестирование – 16 160 332.

За сутки 7 декабря в Украине:

зафиксирован 9371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 809, медработников – 175);

199 765 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 998 человек;

летальных исходов – 450;

поправилось – 26 804 человека.

В общей сложности проведено 25 947 664 прививки. С самого начала вакцинальной кампании первую дозу получили 13 905 431 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1519;

Винницкая область – 369;

Волынская область – 379;

Днепропетровская область – 358;

Донецкая область – 723;

Житомирская область – 187;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 530;

Ивано-Франковская область – 166;

Киевская область – 489;

Кировоградская область – 137;

Луганская область – 147;

Львовская область – 413;

Николаевская область – 305;

Одесская область – 284;

Полтавская область – 705;

Ровенская область – 397;

Сумская область – 274;

Тернопольская область – 184;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 376;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 78.

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