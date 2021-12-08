В Украине за сутки зафиксировали более 9 тыс. случаев коронавируса, умерли 450 человек
В Украине за минувшие сутки, 7 декабря, зафиксировали 9371 случай коронавируса, из них детей – 809, медработников – 175
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 519 981 человек;
- поправилось – 3 109 423 человека;
- летальных исходов – 89 436;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 160 332.
За сутки 7 декабря в Украине:
- зафиксирован 9371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 809, медработников – 175);
- 199 765 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 998 человек;
- летальных исходов – 450;
- поправилось – 26 804 человека.
В общей сложности проведено 25 947 664 прививки. С самого начала вакцинальной кампании первую дозу получили 13 905 431 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1519;
Винницкая область – 369;
Волынская область – 379;
Днепропетровская область – 358;
Донецкая область – 723;
Житомирская область – 187;
Закарпатская область – 329;
Запорожская область – 530;
Ивано-Франковская область – 166;
Киевская область – 489;
Кировоградская область – 137;
Луганская область – 147;
Львовская область – 413;
Николаевская область – 305;
Одесская область – 284;
Полтавская область – 705;
Ровенская область – 397;
Сумская область – 274;
Тернопольская область – 184;
Харьковская область – 309;
Херсонская область – 201;
Хмельницкая область – 390;
Черкасская область – 376;
Черновицкая область – 122;
Черниговская область – 78.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.19
Покупка 27.19Продажа 27.44
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.98
- Актуальное
- Важное