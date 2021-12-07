В Украине за сутки зафиксировали более 8 тыс. случаев COVID-19, умерли 467 человек

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 510 610 человек;

поправилось – 3 082 619 человек;

летальных исходов – 88 986;

проведено ПЦР-тестирование – 16 119 721.

За сутки 6 декабря в Украине:

зафиксировано 8655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 716, медработников – 200);

188 758 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизированы – 115 661 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 349 человек;

летальных исходов – 467;

поправилось – 22 878 человек.



В общей сложности проведено 25 747 899 прививок. С самого начала вакцинальной кампании первую дозу получили 13 826 161 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек.



Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1270;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 397;

Днепропетровская область – 183;

Донецкая область – 689;

Житомирская область – 129;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 503;

Ивано-Франковская область – 84;

Киевская область – 575;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 187;

Львовская область – 350;

Николаевская область – 347;

Одесская область – 368;

Полтавская область – 716;

Ровенская область – 372;

Сумская область – 151;

Тернопольская область – 142;

Харьковская область – 292;

Херсонская область – 33;

Хмельницкая область – 253;

Черкасская область – 624;

Черновицкая область – 135;

Черниговская область – 175.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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