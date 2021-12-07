В Украине за сутки зафиксировали более 8 тыс. случаев COVID-19, умерли 467 человек
В Украине за минувшие сутки, 6 декабря, зафиксировали 8655 случаев коронавируса, из них детей – 716, медработников – 200
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 510 610 человек;
- поправилось – 3 082 619 человек;
- летальных исходов – 88 986;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 119 721.
За сутки 6 декабря в Украине:
- зафиксировано 8655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 716, медработников – 200);
- 188 758 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизированы – 115 661 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 349 человек;
- летальных исходов – 467;
- поправилось – 22 878 человек.
В общей сложности проведено 25 747 899 прививок. С самого начала вакцинальной кампании первую дозу получили 13 826 161 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1270;
Винницкая область – 237;
Волынская область – 397;
Днепропетровская область – 183;
Донецкая область – 689;
Житомирская область – 129;
Закарпатская область – 292;
Запорожская область – 503;
Ивано-Франковская область – 84;
Киевская область – 575;
Кировоградская область – 151;
Луганская область – 187;
Львовская область – 350;
Николаевская область – 347;
Одесская область – 368;
Полтавская область – 716;
Ровенская область – 372;
Сумская область – 151;
Тернопольская область – 142;
Харьковская область – 292;
Херсонская область – 33;
Хмельницкая область – 253;
Черкасская область – 624;
Черновицкая область – 135;
Черниговская область – 175.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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