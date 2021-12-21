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В Украине за сутки зафиксировали более 6 тыс. случаев коронавируса, умерли 346 человек

21 декабря, 2021 вторник
08:40
Общество

В Украине за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировали 6029 случаев коронавируса, из них детей – 390, медработников – 180

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 616 716 человек;

  • выздоровели – 3 357 405 человек;

  • летальных исходов – 93 608;

  • проведено ПЦР-тестирований – 16 532 593.

За сутки 20 декабря в Украине:

  • зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 180);

  • 110 740 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 061 человек;

  • летальных исходов – 346;

  • выздоровели – 18 850 человек.

В общей сложности проведено 27 484 089 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1496;
Винницкая область – 147;
Волынская область – 279;
Днепропетровская область – 118;
Донецкая область – 413;
Житомирская область – 39;
Закарпатская область – 282;
Запорожская область – 344;
Ивано-Франковская область – 80;
Киевская область – 275;
Кировоградская область – 52;
Луганская область – 108;
Львовская область – 197;
Николаевская область – 165;
Одесская область – 142;
Полтавская область – 602;
Ривненская область – 183;
Сумская область – 122;
Тернопольская область – 84;
Харьковская область – 155;
Херсонская область – 32;
Хмельницкая область – 236;
Черкасская область – 266;
Черновицкая область – 101;
Черниговская область – 111.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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