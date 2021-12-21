В Украине за сутки зафиксировали более 6 тыс. случаев коронавируса, умерли 346 человек
В Украине за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировали 6029 случаев коронавируса, из них детей – 390, медработников – 180
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболели – 3 616 716 человек;
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выздоровели – 3 357 405 человек;
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летальных исходов – 93 608;
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проведено ПЦР-тестирований – 16 532 593.
За сутки 20 декабря в Украине:
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зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 180);
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110 740 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.
Также за минувшие сутки:
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госпитализированы – 1 061 человек;
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летальных исходов – 346;
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выздоровели – 18 850 человек.
В общей сложности проведено 27 484 089 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1496;
Винницкая область – 147;
Волынская область – 279;
Днепропетровская область – 118;
Донецкая область – 413;
Житомирская область – 39;
Закарпатская область – 282;
Запорожская область – 344;
Ивано-Франковская область – 80;
Киевская область – 275;
Кировоградская область – 52;
Луганская область – 108;
Львовская область – 197;
Николаевская область – 165;
Одесская область – 142;
Полтавская область – 602;
Ривненская область – 183;
Сумская область – 122;
Тернопольская область – 84;
Харьковская область – 155;
Херсонская область – 32;
Хмельницкая область – 236;
Черкасская область – 266;
Черновицкая область – 101;
Черниговская область – 111.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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