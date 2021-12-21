В Украине за сутки зафиксировали более 6 тыс. случаев коронавируса, умерли 346 человек

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 616 716 человек;

выздоровели – 3 357 405 человек;

летальных исходов – 93 608;

проведено ПЦР-тестирований – 16 532 593.

За сутки 20 декабря в Украине:

зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 180);

110 740 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 061 человек;

летальных исходов – 346;

выздоровели – 18 850 человек.

В общей сложности проведено 27 484 089 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек.



Количество заболеваний в регионах за сутки:



г. Киев – 1496;

Винницкая область – 147;

Волынская область – 279;

Днепропетровская область – 118;

Донецкая область – 413;

Житомирская область – 39;

Закарпатская область – 282;

Запорожская область – 344;

Ивано-Франковская область – 80;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 108;

Львовская область – 197;

Николаевская область – 165;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 602;

Ривненская область – 183;

Сумская область – 122;

Тернопольская область – 84;

Харьковская область – 155;

Херсонская область – 32;

Хмельницкая область – 236;

Черкасская область – 266;

Черновицкая область – 101;

Черниговская область – 111.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.