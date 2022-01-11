В Украине за сутки зафиксировали более 5 тыс. случаев коронавируса, умерло 219 человек

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 709 871 человек;

поправилось – 3 522 547 человек;

летальных исходов – 97 544;

проведено ПЦР-тестирование – 16 995 958.

За сутки 10 января в Украине:

зафиксировано 5429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 306, медработников – 168);

96 385 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29242 человека, вторую дозу - 59075 человек, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную дозу - 7623 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 915 человек;

летальных исходов – 219;

поправилось – 7 761 человек.

В общей сложности проведено 28 916 728 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 842 426 человек, получили две дозы – 14 039 548 человек, получили дополнительную дозу – 6 669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

г. Киев – 1192/4672

Винницкая – 203/2166

Волынская – 98/1534

Днепропетраовская – 150/5216

Донецкая – 288/4314

Житомирская – 40/1235

Закарпатская – 157/2167

Запорожская – 179/2067

Ивано-Франковская – 159/1566

Киевская – 259/2072

Кировоградская – 49/1489

Луганская – 151/954

Львовская – 195/4732

Николаевская – 114/1334

Одесская – 266/2971

Полтавская – 440/996

Ровенская – 145/1411

Сумская – 162/1639

Тернопольская – 104/1548

Харьковская – 309/7223

Херсонская – 75/965

Хмельницкая – 209/1434

Черкасская – 192/1367

Черновицкая – 158/1461

Черниговская – 135/733