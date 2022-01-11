В Украине за сутки зафиксировали более 5 тыс. случаев коронавируса, умерло 219 человек
В Украине за минувшие сутки, 10 января, зафиксировали 5429 случаев коронавируса, из них среди детей – 306, медработников – 168
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболело – 3 709 871 человек;
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поправилось – 3 522 547 человек;
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летальных исходов – 97 544;
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проведено ПЦР-тестирование – 16 995 958.
За сутки 10 января в Украине:
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зафиксировано 5429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 306, медработников – 168);
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96 385 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29242 человека, вторую дозу - 59075 человек, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную дозу - 7623 человека.
Также за минувшие сутки:
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госпитализированы – 915 человек;
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летальных исходов – 219;
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поправилось – 7 761 человек.
В общей сложности проведено 28 916 728 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 842 426 человек, получили две дозы – 14 039 548 человек, получили дополнительную дозу – 6 669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
г. Киев – 1192/4672
Винницкая – 203/2166
Волынская – 98/1534
Днепропетраовская – 150/5216
Донецкая – 288/4314
Житомирская – 40/1235
Закарпатская – 157/2167
Запорожская – 179/2067
Ивано-Франковская – 159/1566
Киевская – 259/2072
Кировоградская – 49/1489
Луганская – 151/954
Львовская – 195/4732
Николаевская – 114/1334
Одесская – 266/2971
Полтавская – 440/996
Ровенская – 145/1411
Сумская – 162/1639
Тернопольская – 104/1548
Харьковская – 309/7223
Херсонская – 75/965
Хмельницкая – 209/1434
Черкасская – 192/1367
Черновицкая – 158/1461
Черниговская – 135/733
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