В Украине за сутки зафиксировали более 24 тыс. COVID-больных
В Украине за минувшие сутки, 21 февраля, зафиксировали 24 440 случаев коронавируса, из них среди детей – 2 455, медработников – 665
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболело – 4 758 773 человека;
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выздоровело – 3 985 601 человек;
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летальных исходов – 104 932;
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проведено ПЦР-тестирование – 19 430 200.
За сутки 21 февраля в Украине:
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зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 455, медработников – 665);
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56 726 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 15443 человека, вторую дозу - 26027 человек, дополнительную дозу получили 350 человек, бустерную дозу - 14906 человек.
Также за минувшие сутки:
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госпитализировано – 1 553 человека;
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летальных исходов – 287;
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поправилось – 33 238 человек.
В общей сложности проведено 31 554 104 прививки. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 695 804 человека, получили две дозы – 15 148 026 человек, получили дополнительную дозу – 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 4193;
Винницкая область – 490;
Волынская область – 835;
Днепропетровская область – 2159;
Донецкая область – 1366;
Житомирская область – 540;
Закарпатская область – 415;
Запорожская область – 1393;
Ивано-Франковская область – 164;
Киевская область – 1149;
Кировоградская область – 488;
Луганская область – 518;
Львовская область – 821;
Николаевская область – 1255;
Одесская область – 1664;
Полтавская область – 1490;
Ровенская область – 659;
Сумская область – 562;
Тернопольская область – 438;
Харьковская область – 588;
Херсонская область – 765;
Хмельницкая область – 533;
Черкасская область – 1105;
Черновицкая область – 276;
Черниговская область – 574.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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