В Украине за сутки зафиксировали более 24 тыс. COVID-больных

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 758 773 человека;

выздоровело – 3 985 601 человек;

летальных исходов – 104 932;

проведено ПЦР-тестирование – 19 430 200.

За сутки 21 февраля в Украине:

зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 455, медработников – 665);

56 726 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 15443 человека, вторую дозу - 26027 человек, дополнительную дозу получили 350 человек, бустерную дозу - 14906 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 553 человека;

летальных исходов – 287;

поправилось – 33 238 человек.

В общей сложности проведено 31 554 104 прививки. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 695 804 человека, получили две дозы – 15 148 026 человек, получили дополнительную дозу – 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 человек.



Количество заболеваний в регионах в сутки:



г. Киев – 4193;

Винницкая область – 490;

Волынская область – 835;

Днепропетровская область – 2159;

Донецкая область – 1366;

Житомирская область – 540;

Закарпатская область – 415;

Запорожская область – 1393;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 1149;

Кировоградская область – 488;

Луганская область – 518;

Львовская область – 821;

Николаевская область – 1255;

Одесская область – 1664;

Полтавская область – 1490;

Ровенская область – 659;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 438;

Харьковская область – 588;

Херсонская область – 765;

Хмельницкая область – 533;

Черкасская область – 1105;

Черновицкая область – 276;

Черниговская область – 574.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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