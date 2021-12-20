В Украине за сутки зафиксировали более 2 тыс. случаев коронавируса, умерли 157 человек
В Украине за минувшие сутки, 19 декабря, зафиксировали 2536 случаев коронавируса, из них детей - 250, медработников - 26
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболели – 3 610 687 человек;
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выздоровели – 3 338 555 человек;
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летальных исходов – 93 262;
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проведено ПЦР-тестирований – 16 503 941.
За сутки 19 декабря в Украине:
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зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 250, медработников – 26);
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36 027 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.
Также за минувшие сутки:
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госпитализированы – 1241 человек;
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летальных исходов – 157;
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выздоровели – 6 690 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 497;
Винницкая область – 69;
Волынская область – 170;
Днепропетровская область – 50;
Донецкая область – 121;
Житомирская область – 123;
Закарпатская область – 65;
Запорожская область – 110;
Ивано-Франковская область – 101;
Киевская область – 121;
Кировоградская область – 74;
Луганская область – 6;
Львовская область – 124;
Николаевская область – 89;
Одесская область – 63;
Полтавская область – 56;
Ривненская область – 51;
Сумская область – 47;
Тернопольская область – 98;
Харьковская область – 133;
Херсонская область – 0;
Хмельницкая область – 77;
Черкасская область – 132;
Черновицкая область – 78;
Черниговская область – 81.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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