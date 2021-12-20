В Украине за сутки зафиксировали более 2 тыс. случаев коронавируса, умерли 157 человек

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 610 687 человек;

выздоровели – 3 338 555 человек;

летальных исходов – 93 262;

проведено ПЦР-тестирований – 16 503 941.

За сутки 19 декабря в Украине:

зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 250, медработников – 26);

36 027 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1241 человек;

летальных исходов – 157;

выздоровели – 6 690 человек.

В общей сложности проведено 27 373 349 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека.Количество заболеваний в регионах за сутки:г. Киев – 497;Винницкая область – 69;Волынская область – 170;Днепропетровская область – 50;Донецкая область – 121;Житомирская область – 123;Закарпатская область – 65;Запорожская область – 110;Ивано-Франковская область – 101;Киевская область – 121;Кировоградская область – 74;Луганская область – 6;Львовская область – 124;Николаевская область – 89;Одесская область – 63;Полтавская область – 56;Ривненская область – 51;Сумская область – 47;Тернопольская область – 98;Харьковская область – 133;Херсонская область – 0;Хмельницкая область – 77;Черкасская область – 132;Черновицкая область – 78;Черниговская область – 81.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.