В Украине за сутки зафиксировали более 13 тыс. случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 20 февраля, зафиксировали 13 562 случаев коронавируса, из них среди детей – 1 254, медработников – 151
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболело – 4 734 333 человека;
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выздоровело – 3 952 363 человека;
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летальных исходов – 104 645;
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проведено ПЦР-тестирование – 19 390 438.
За сутки 20 февраля в Украине:
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зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 254, медработников – 151);
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17 172 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу - 7965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, бустерную дозу - 4360 человек.
Также за минувшие сутки:
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госпитализированы – 1 886 человек;
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летальных исходов – 127;
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поправилось – 13 904 человека.
В общей сложности проведено 31 497 378 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 2297;
Винницкая область – 140;
Волынская область – 443;
Днепропетровская область – 1353;
Донецкая область – 593;
Житомирская область – 480;
Закарпатская область – 137;
Запорожская область – 564;
Ивано-Франковская область – 126;
Киевская область – 484;
Кировоградская область – 313;
Луганская область – 188;
Львовская область – 290;
Николаевская область – 1099;
Одесская область – 1011;
Полтавская область – 502;
Ровенская область – 251;
Сумская область – 251;
Тернопольская область – 156;
Харьковская область – 911;
Херсонская область – 582;
Хмельницкая область – 203;
Черкасская область – 633;
Черновицкая область – 184;
Черниговская область – 368.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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