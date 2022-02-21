В Украине за сутки зафиксировали более 13 тыс. случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 734 333 человека;

выздоровело – 3 952 363 человека;

летальных исходов – 104 645;

проведено ПЦР-тестирование – 19 390 438.

За сутки 20 февраля в Украине:

зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 254, медработников – 151);

17 172 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу - 7965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, бустерную дозу - 4360 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 886 человек;

летальных исходов – 127;

поправилось – 13 904 человека.

В общей сложности проведено 31 497 378 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:



г. Киев – 2297;

Винницкая область – 140;

Волынская область – 443;

Днепропетровская область – 1353;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 480;

Закарпатская область – 137;

Запорожская область – 564;

Ивано-Франковская область – 126;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 313;

Луганская область – 188;

Львовская область – 290;

Николаевская область – 1099;

Одесская область – 1011;

Полтавская область – 502;

Ровенская область – 251;

Сумская область – 251;

Тернопольская область – 156;

Харьковская область – 911;

Херсонская область – 582;

Хмельницкая область – 203;

Черкасская область – 633;

Черновицкая область – 184;

Черниговская область – 368.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



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