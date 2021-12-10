В Украине за сутки зафиксировали более 11 тыс. случаев коронавируса, умерло 442 человека

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 543 684 человека;

поправилось – 3 158 426 человек;

летальных исходов – 90 343;

проведено ПЦР-тестирование – 16 234 638.

За сутки 9 декабря в Украине:

зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1010, медработников – 214);

157 728 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 551 человек;

летальных исходов – 442;

поправилось – 24 456 человек. Отмечается, что уже 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! В общей сложности проведено 26 284 188 прививок. С самого начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек.

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