В Украине за сутки зафиксировали более 11 тыс. случаев коронавируса, умерло 442 человека
В Украине за минувшие сутки, 9 декабря, зафиксировали 11 327 случаев коронавируса, из них детей – 1 010, медработников – 214
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 543 684 человека;
- поправилось – 3 158 426 человек;
- летальных исходов – 90 343;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 234 638.
За сутки 9 декабря в Украине:
- зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1010, медработников – 214);
- 157 728 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 551 человек;
- летальных исходов – 442;
- поправилось – 24 456 человек.
Отмечается, что уже 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни!
В общей сложности проведено 26 284 188 прививок. С самого начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек.
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