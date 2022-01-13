В Украине за сутки зафиксировали более 10 тыс. случаев коронавируса, 191 человек скончался

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 727 034 человека;

поправилось – 3 537 826 человек;

летальных исходов – 97 928;

проведено ПЦР-тестирование – 17 071 469.

За сутки 12 января в Украине:

зафиксировано 10046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 255);

102 580 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 676 человек;

летальных исходов – 191;

поправилось – 7 202 человека.

В общей сложности проведено 29 125 670 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек.



Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

г. Киев – 997/3979

Винницкая – 510/2257

Волынская – 88/1194

Днепропетровская – 362/4746

Донецкая – 354/3782

Житомирская – 367/1157

Закарпатская – 413/2454

Запорожская – 222/1984

Ивано-Франковская – 983/1790

Киевская – 376/1981

Кировоградская – 64/1041

Луганская – 98/860

Львовская – 949/3930

Николаевская – 174/1012

Одесская – 508/2334

Полтавская – 431/2182

Ровенская – 273/1668

Сумская – 510/1316

Тернопольская – 389/1566

Харьковская – 560/6311

Херсонская – 95/738

Хмельницкая – 367/1496

Черкасская – 293/1177

Черновицкая – 313/1546

Черниговская – 350/841