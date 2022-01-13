В Украине за сутки зафиксировали более 10 тыс. случаев коронавируса, 191 человек скончался
В Украине за минувшие сутки, 12 января, зафиксировали 10046 случаев коронавируса, из них среди детей – 590, медработников – 255
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболело – 3 727 034 человека;
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поправилось – 3 537 826 человек;
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летальных исходов – 97 928;
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проведено ПЦР-тестирование – 17 071 469.
За сутки 12 января в Украине:
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зафиксировано 10046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 255);
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102 580 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.
Также за минувшие сутки:
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госпитализированы – 1 676 человек;
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летальных исходов – 191;
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поправилось – 7 202 человека.
В общей сложности проведено 29 125 670 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
г. Киев – 997/3979
Винницкая – 510/2257
Волынская – 88/1194
Днепропетровская – 362/4746
Донецкая – 354/3782
Житомирская – 367/1157
Закарпатская – 413/2454
Запорожская – 222/1984
Ивано-Франковская – 983/1790
Киевская – 376/1981
Кировоградская – 64/1041
Луганская – 98/860
Львовская – 949/3930
Николаевская – 174/1012
Одесская – 508/2334
Полтавская – 431/2182
Ровенская – 273/1668
Сумская – 510/1316
Тернопольская – 389/1566
Харьковская – 560/6311
Херсонская – 95/738
Хмельницкая – 367/1496
Черкасская – 293/1177
Черновицкая – 313/1546
Черниговская – 350/841
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