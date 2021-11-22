В Украине за сутки зафиксировали 7 464 случая коронавируса

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 340 407 человек;

поправилось – 2 773 490 человек;

летальных исходов – 81 598;

проведено ПЦР-тестирование – 15 557 638.

За сутки 21 ноября в Украине:

зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 579, медработников – 74);

99 826 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизированы – 70 444 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 501 человек;

летальных исходов – 326;

поправилось – 10 540 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.Количество заболеваний в регионах в сутки:г. Киев – 358 случаев;Винницкая область – 384 случая;Волынская область – 340 случаев;Днепропетровская область – 864 случая;Донецкая область – 402 случая;Житомирская область – 385 случаев;Закарпатская область – 190 случаев;Запорожская область – 446 случаев;Ивано-Франковская область – 102 случая;Киевская область – 343 случая;Кировоградская область – 190 случаев;Луганская область – 37 случаев;Львовская область – 397 случаев;Николаевская область – 655 случаев;Одесская область – 451 случай;Полтавская область – 287 случаев;Ровенская область – 161 случай;Сумская область – 205 случаев;Тернопольская область – 156 случаев;Харьковская область – 330 случаев;Херсонская область – 54 случая;Хмельницкая область – 195 случаев;Черкасская область – 272 случая;Черновицкая область – 121 случай;Черниговская область – 139 случаев.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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