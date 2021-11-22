В Украине за сутки зафиксировали 7 464 случая коронавируса
За предыдущие сутки, 21 ноября, в Украине зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случаев COVID-19 – из них детей – 579, медработников – 74
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 340 407 человек;
- поправилось – 2 773 490 человек;
- летальных исходов – 81 598;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 557 638.
За сутки 21 ноября в Украине:
- зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 579, медработников – 74);
- 99 826 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизированы – 70 444 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 501 человек;
- летальных исходов – 326;
- поправилось – 10 540 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 358 случаев;
Винницкая область – 384 случая;
Волынская область – 340 случаев;
Днепропетровская область – 864 случая;
Донецкая область – 402 случая;
Житомирская область – 385 случаев;
Закарпатская область – 190 случаев;
Запорожская область – 446 случаев;
Ивано-Франковская область – 102 случая;
Киевская область – 343 случая;
Кировоградская область – 190 случаев;
Луганская область – 37 случаев;
Львовская область – 397 случаев;
Николаевская область – 655 случаев;
Одесская область – 451 случай;
Полтавская область – 287 случаев;
Ровенская область – 161 случай;
Сумская область – 205 случаев;
Тернопольская область – 156 случаев;
Харьковская область – 330 случаев;
Херсонская область – 54 случая;
Хмельницкая область – 195 случаев;
Черкасская область – 272 случая;
Черновицкая область – 121 случай;
Черниговская область – 139 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.45
Покупка 26.45Продажа 26.71
-
EUR
Покупка 29.81Продажа 30.24
- Актуальное
- Важное