В Украине за сутки зафиксировали 10 476 случаев коронавируса, 140 человек скончались
В Украине за минувшие сутки, 13 января, зафиксировали 10 476 случаев коронавируса, в том числе среди детей - 663, медработников - 241
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболели - 3 737 510 человек;
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поправились - 3 545 111 человек;
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летальных исходов - 98 068;
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проведено ПЦР-тестирований - 17 108 685.
За сутки 13 января в Украине:
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зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них среди детей - 663, медработников - 241);
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92 835 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую - 45 465 человек, дополнительную дозу - 551 человек, бустерную дозу - 14 485 человек.
Также за минувшие сутки:
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госпитализированы - 1656 человек;
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летальных исходов - 140;
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поправились - 7285 человек.
В общей сложности проведено 29 218 505 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 941 500 человек, получили две дозы - 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу - 8639 человек, бустерную дозу - 70 663 человека.
Случаев в областях / иммунизировано (2-я доза):
г. Киев – 1193/3434
Винницкая – 648/1851
Волынская – 168/1185
Днепропетровская – 427/4222
Донецкая – 314/3231
Житомирская – 252/975
Закарпатская – 278/1919
Запорожская – 175/1868
Ивано-Франковская – 880/1744
Киевская – 394/1577
Кировоградская – 71/1028
Луганская – 98/731
Львовская – 1001/3244
Николаевская – 193/845
Одесская – 516/2615
Полтавская – 521/1680
Ривненская – 317/1221
Сумская – 538/856
Тернопольская – 371/1250
Харьковская – 691/4824
Херсонская – 92/856
Хмельницкая – 443/1292
Черкасская – 292/859
Черновицкая – 409/1413
Черниговская – 194/745
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