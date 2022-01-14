В Украине за сутки зафиксировали 10 476 случаев коронавируса, 140 человек скончались

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 737 510 человек;

поправились - 3 545 111 человек;

летальных исходов - 98 068;

проведено ПЦР-тестирований - 17 108 685.

За сутки 13 января в Украине:

зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них среди детей - 663, медработников - 241);

92 835 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую - 45 465 человек, дополнительную дозу - 551 человек, бустерную дозу - 14 485 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1656 человек;

летальных исходов - 140;

поправились - 7285 человек.

В общей сложности проведено 29 218 505 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 941 500 человек, получили две дозы - 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу - 8639 человек, бустерную дозу - 70 663 человека.



Случаев в областях / иммунизировано (2-я доза):

г. Киев – 1193/3434

Винницкая – 648/1851

Волынская – 168/1185

Днепропетровская – 427/4222

Донецкая – 314/3231

Житомирская – 252/975

Закарпатская – 278/1919

Запорожская – 175/1868

Ивано-Франковская – 880/1744

Киевская – 394/1577

Кировоградская – 71/1028

Луганская – 98/731

Львовская – 1001/3244

Николаевская – 193/845

Одесская – 516/2615

Полтавская – 521/1680

Ривненская – 317/1221

Сумская – 538/856

Тернопольская – 371/1250

Харьковская – 691/4824

Херсонская – 92/856

Хмельницкая – 443/1292

Черкасская – 292/859

Черновицкая – 409/1413

Черниговская – 194/745