В Украине за сутки выявлено более 4 тыс. случаев COVID-19, умерли 239 человек
В Украине за минувшие сутки, 5 декабря, зафиксировали 4478 случаев коронавируса, из них детей - 429, медработников - 52
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 3 501 955 человек;
- выздоровели - 3 059 741 человек;
- летальных исходов - 88 519;
- проведено ПЦР-тестирование - 16 089 778.
За сутки 5 декабря в Украине:
- зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 429, медработников - 52);
- 70 797 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 161 человек, полностью иммунизированы - 43 636 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1 660 человек;
- летальных исходов - 239;
- выздоровели - 9 082 человека.
В общей сложности сделана 25 559 141 прививка. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 806 077 человек.
Случаев в областях/иммунизировано (2-я доза):
г. Киев - 704/7358
Винницкая - 205/1504
Волынская - 212/1503
Днепропетровская - 133/1998
Донецкая - 290/829
Житомирская - 296/891
Закарпатская - 60/640
Запорожская - 221/2496
Ивано-Франковская - 81/1280
Киевская - 202/2219
Кировоградская - 117/766
Луганская - 9/460
Львовская - 214/3423
Николаевская - 203/735
Одесская - 178/3265
Полтавская - 218/1340
Ривненска - 96/860
Сумская - 99/880
Тернопольская - 123/2187
Харьковская - 214/3133
Херсонская - 20/728
Хмельницкая - 80/1168
Черкасская - 278/2030
Черновицкая - 100/633
Черниговская - 125/1310
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