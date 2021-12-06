В Украине за сутки выявлено более 4 тыс. случаев COVID-19, умерли 239 человек

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 501 955 человек;

выздоровели - 3 059 741 человек;

летальных исходов - 88 519;

проведено ПЦР-тестирование - 16 089 778.

За сутки 5 декабря в Украине:

зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 429, медработников - 52);

70 797 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 161 человек, полностью иммунизированы - 43 636 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 660 человек;

летальных исходов - 239;

выздоровели - 9 082 человека.

В общей сложности сделана 25 559 141 прививка. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 806 077 человек.



Случаев в областях/иммунизировано (2-я доза):

г. Киев - 704/7358

Винницкая - 205/1504

Волынская - 212/1503

Днепропетровская - 133/1998

Донецкая - 290/829

Житомирская - 296/891

Закарпатская - 60/640

Запорожская - 221/2496

Ивано-Франковская - 81/1280

Киевская - 202/2219

Кировоградская - 117/766

Луганская - 9/460

Львовская - 214/3423

Николаевская - 203/735

Одесская - 178/3265

Полтавская - 218/1340

Ривненска - 96/860

Сумская - 99/880

Тернопольская - 123/2187

Харьковская - 214/3133

Херсонская - 20/728

Хмельницкая - 80/1168

Черкасская - 278/2030

Черновицкая - 100/633

Черниговская - 125/1310

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