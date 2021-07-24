В Украине за сутки выявлено 745 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.

23 июля было зафиксировано 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки госпитализированы 395 человек, 24 человека умерли, 394 - выздоровели.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

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