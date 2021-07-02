В Украине за сутки выявлено 696 случаев COVID-19, умерли 33 человека

Об этом сообщает Коронавирус_инфо.



В частности, заболели 36 детей и 33 медработника.



Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 439 человек;

летальных исходов - 33;

выздоровели - 1197 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 44 088 (в том числе методом ПЦР - 19 756, методом ИФА - 8924) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15 408.

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За все время пандемии в Украине заболели - 2 236 497 человек; выздоровели - 2 169 584 человек;летальных исходов - 52 424; проведение ПЦР-тестов - 10 881 002.За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.Количество заболеваний в регионах в сутки:г. Киев - 194 случая;Винницкая область - 5 случаев;Волынская область - 17 случаев;Днепропетровская область - 36 случаев;Донецкая область - 39 случаев;Житомирская область - 13 случаев;Закарпатская область - 5 случаев;Запорожская область - 18 случаев;Ивано-Франковская область - 8 случаев;Киевская область - 50 случаев;Кировоградская область - 5 случаев;Луганская область - 9 случаев;Львовская область - 49 случаев;Николаевская область - 9 случаев;Одесская область - 53 случая;Полтавская область - 16 случаев;Ривненская область - 7 случаев;Сумская область - 31 случай;Тернопольская область - 8 случаев;Харьковская область - 33 случая;Херсонская область - 31 случай;Хмельницкая область - 26 случаев;Черкасская область - 19 случаев;Черновицкая область - 5 случаев;Черниговская область - 10 случаев.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.