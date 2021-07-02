В Украине за сутки выявлено 696 случаев COVID-19, умерли 33 человека
За сутки 1 июля в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщает Коронавирус_инфо.
В частности, заболели 36 детей и 33 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 439 человек;
- летальных исходов - 33;
- выздоровели - 1197 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 44 088 (в том числе методом ПЦР - 19 756, методом ИФА - 8924) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15 408.
летальных исходов - 52 424; проведение ПЦР-тестов - 10 881 002.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 194 случая;
Винницкая область - 5 случаев;
Волынская область - 17 случаев;
Днепропетровская область - 36 случаев;
Донецкая область - 39 случаев;
Житомирская область - 13 случаев;
Закарпатская область - 5 случаев;
Запорожская область - 18 случаев;
Ивано-Франковская область - 8 случаев;
Киевская область - 50 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 9 случаев;
Львовская область - 49 случаев;
Николаевская область - 9 случаев;
Одесская область - 53 случая;
Полтавская область - 16 случаев;
Ривненская область - 7 случаев;
Сумская область - 31 случай;
Тернопольская область - 8 случаев;
Харьковская область - 33 случая;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 26 случаев;
Черкасская область - 19 случаев;
Черновицкая область - 5 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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2021, пятница
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