В Украине за сутки выявили 5076 случаев коронавируса, умерло 78 человек

Об этом сообщает Минздрав .

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 759 530 человек;

поправилось - 3 556 162 человека;

летальных исходов – 98 361;

проведено ПЦР-тестирование - 17 182 817.

За сутки 11 января в Украине:

выявлено 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 407, медработников – 72);

106 362 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу –13 056 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 213 человек;

летальных исходов – 78;

поправилось - 2 520 человек.

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г. Киев – 510;

Винницкая область – 194;

Волынская область – 101;

Днепропетровская область – 127;

Донецкая область – 52;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 133;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 492;

Киевская область – 132;

Кировоградская область – 82;

Луганская область – 4;

Львовская область – 854;

Николаевская область – 31;

Одесская область – 224;

Полтавская область – 49;

Ровенская область – 86;

Сумская область – 189;

Тернопольская область – 314;

Харьковская область – 72;

Херсонская область – 36;

Хмельницкая область – 68;

Черкасская область – 88;

Черновицкая область – 344;

Черниговская область – 45.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



В общей сложности проведено 29 372 377 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 993 075 человек, две дозы – 14 270 520 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 99 165 человек.

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