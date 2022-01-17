В Украине за сутки выявили 5076 случаев коронавируса, умерло 78 человек
В Украине за сутки 16 января зарегистрировали 5072 случаев коронавируса, из них 407 - дети, 72 - медработника
Об этом сообщает Минздрав .
За все время пандемии в Украине:
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заболело – 3 759 530 человек;
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поправилось - 3 556 162 человека;
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летальных исходов – 98 361;
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проведено ПЦР-тестирование - 17 182 817.
За сутки 11 января в Украине:
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выявлено 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 407, медработников – 72);
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106 362 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу –13 056 человек.
Также за минувшие сутки:
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госпитализировано – 1 213 человек;
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летальных исходов – 78;
- поправилось - 2 520 человек.
- г. Киев – 510;
- Винницкая область – 194;
- Волынская область – 101;
- Днепропетровская область – 127;
- Донецкая область – 52;
- Житомирская область – 252;
- Закарпатская область – 133;
- Запорожская область – 18;
- Ивано-Франковская область – 492;
- Киевская область – 132;
- Кировоградская область – 82;
- Луганская область – 4;
- Львовская область – 854;
- Николаевская область – 31;
- Одесская область – 224;
- Полтавская область – 49;
- Ровенская область – 86;
- Сумская область – 189;
- Тернопольская область – 314;
- Харьковская область – 72;
- Херсонская область – 36;
- Хмельницкая область – 68;
- Черкасская область – 88;
- Черновицкая область – 344;
- Черниговская область – 45.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В общей сложности проведено 29 372 377 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 14 993 075 человек, две дозы – 14 270 520 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 99 165 человек.
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