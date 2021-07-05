В Украине за сутки вакцинировано более 24 тыс. человек
В Украине за сутки 4 июля от COVID-19 вакцинировано 24363 человека
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, за сутки 4 июля в Украине от COVID-19 вакцинировались 24363 человека. Из них одну дозу получили 15 260 человек, а две дозы - 9103 человека.
Отмечается, что в течение суток работали 70 мобильных бригад, 87 пунктов прививки и 120 центров вакцинации.
В пресс-службе добавили, что на 4 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.
Всего с начала прививочной кампании в Украине привито 2074988 человек. Из них первую дозу получили - 2074986 человек, а две дозы - 850 394 человека. Всего проведено 2925380 прививок.
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