В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 79 тысяч человек

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Первую дозу получили 50 993 человека, полностью иммунизированы - 27972 человека.

С начала прививочной кампании привито 4106085 человек, из них получили одну дозу - 4106083 лица, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2381190 человек. Всего проведено 6487273 прививки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb