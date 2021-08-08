В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 79 тысяч человек
В субботу, 7 августа, в Украине прививки от COVID-19 получили 78965 человек
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Первую дозу получили 50 993 человека, полностью иммунизированы - 27972 человека.
С начала прививочной кампании привито 4106085 человек, из них получили одну дозу - 4106083 лица, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2381190 человек. Всего проведено 6487273 прививки.
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