В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 216 129 человек

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, 3 декабря первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы – 140 572 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 человек, из них получили первую дозу – 13 685 625 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. В общей сложности проведено 25 375 687 прививок.

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