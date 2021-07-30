В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 150 тыс. человек

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Первую дозу получили 87 014 человек, закончили вакцинацию - 63 239 человек.



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29 июля работали: 907 бригад, 2565 пунктов прививки; 277 центров вакцинации.



С начала кампании привито 3 437 631 человек, получили две дозы - 1 938 495 человек. Всего проведено 5 376 124 прививки.

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