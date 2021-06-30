В Украине за сутки вакцинировали более 80 тыс. человек
В Украине 29 июня сделали 81637 прививок от COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.
Первую дозу получили 21 475 человек завершили вакцинацию - 60 162 человека.
С начала кампании были вакцинированы 1933946 человек.
Получили первую дозу - 1933944 человека, полностью иммунизированы - 649524 человека.
- За 28 июня от COVID-19 вакцинировали 17065 жителей Украины.
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