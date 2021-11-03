В Украине за сутки вакцинировали более 300 тыс. человек

Об этом сообщает Минздрав.



"За весь период вакцинальной кампании сделано более 18 млн прививок", - говорится в сообщении.



За 2 ноября от коронавируса вакцинировались 310 439 украинцев, что близко к рекорду от начала вакцинации. Из них 229 100 человек привиты одной дозой, а 81 339 - вакцинированы полностью.



За все время вакцинации COVID-прививки сделали 10 682 752 человека. Вакцинированы один раз 10 682 750 человек, обе дозы получили 7 596 587 человек.



В Минздраве отмечают, что 93,2% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе не имели ни одной прививки против коронавируса.

Напомним, Минздрав ввел вакцинацию от коронавируса для детей от 12 лет.

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