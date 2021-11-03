В Украине за сутки вакцинировали более 300 тыс. человек
За минувшие сутки, 2 ноября, в Украине прививки против коронавируса сделали 310 439 человек
Об этом сообщает Минздрав.
"За весь период вакцинальной кампании сделано более 18 млн прививок", - говорится в сообщении.
За 2 ноября от коронавируса вакцинировались 310 439 украинцев, что близко к рекорду от начала вакцинации. Из них 229 100 человек привиты одной дозой, а 81 339 - вакцинированы полностью.
За все время вакцинации COVID-прививки сделали 10 682 752 человека. Вакцинированы один раз 10 682 750 человек, обе дозы получили 7 596 587 человек.
В Минздраве отмечают, что 93,2% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе не имели ни одной прививки против коронавируса.
- Напомним, Минздрав ввел вакцинацию от коронавируса для детей от 12 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.19
Покупка 26.19Продажа 26.41
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.61
- Актуальное
- Важное