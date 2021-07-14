В Украине за сутки вакцинировали более 100 тыс. человек
13 июля в Украине вакцинировали от коронавируса 101 246 человек
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.
За сутки первую дозу получили 57 827 человек, закончили вакцинацию - 43 419 человек.
13 июля работали 659 бригад, 1518 пунктов и 33 центра вакцинации.
С начала кампании привито 2 415 054 человека, получили 1 дозу - 2 415 052 человека, завершили вакцинацию - 1 258 703 человека.
Всего сделано 3 673 755 прививок.
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