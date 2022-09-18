Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграме.

"Последствия вооруженной агрессии РФ. Жертвы среди гражданского населения: погибли – 8 человек, ранены – 33 человека", - говорится в сообщении.

По данным Областных военных администраций, в Днепропетровской области ранены два человека, в Донецкой области - пять убитых и 18 раненых, на Запорожье и Николаевщине - по одному раненому, в Харьковской области - трое убитых и 11 раненых.

В Запорожской области 17 сентября российские захватчики разрушили 30 гражданских объектов в 28 населенных пунктах.

18 сентября российские военные обстреляли Никополь. Трое гражданских ранены.

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