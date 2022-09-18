В Украине за сутки в результате обстрелов оккупантов погибли восемь гражданских жителей, еще 33 ранены
В результате обстрелов российских оккупантов в течение 17 сентября в Украине погибли восемь человек, еще 33 ранены
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграме.
"Последствия вооруженной агрессии РФ. Жертвы среди гражданского населения: погибли – 8 человек, ранены – 33 человека", - говорится в сообщении.
По данным Областных военных администраций, в Днепропетровской области ранены два человека, в Донецкой области - пять убитых и 18 раненых, на Запорожье и Николаевщине - по одному раненому, в Харьковской области - трое убитых и 11 раненых.
- В Запорожской области 17 сентября российские захватчики разрушили 30 гражданских объектов в 28 населенных пунктах.
- 18 сентября российские военные обстреляли Никополь. Трое гражданских ранены.
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