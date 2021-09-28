В Украине за сутки умерли 143 пациента с COVID-19, заразились 6 552 человека, в том числе 574 ребенка
По состоянию на утро 28 сентября в Украине зафиксировано 2 401 956 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 863 - летальные, 2 248 071 человек выздоровел
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 27 сентября было зарегистрировано 6 552 новых случая COVID-19 (в том числе 574 ребенка и 165 медработников), 143 человека погибли, 2 927 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 461 случай;
- Винницкая область - 93 случая;
- Волынская область - 208 случаев;
- Днепропетровская область - 595 случаев;
- Донецкая область - 528 случаев;
- Житомирская область - 80 случаев;
- Закарпатская область - 78 случаев;
- Запорожская область - 500 случаев;
- Ивано-Франковская область - 131 случай;
- Киевская область - 269 случаев;
- Кировоградская область - 18 случаев;
- Луганская область - 337 случаев;
- Львовская область - 427 случаев;
- Николаевская область - 106 случаев;
- Одесская область - 431 случай;
- Полтавская область - 206 случаев;
- Ривненская область - 218 случаев;
- Сумская область - 182 случая;
- Тернопольская область - 134 случая;
- Харьковская область - 547 случаев;
- Херсонская область - 82 случая;
- Хмельницкая область - 141 случай;
- Черкасская область - 269 случаев;
- Черновицкая область - 415 случаев;
- Черниговская область - 96 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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