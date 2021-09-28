В Украине за сутки умерли 143 пациента с COVID-19, заразились 6 552 человека, в том числе 574 ребенка

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 27 сентября было зарегистрировано 6 552 новых случая COVID-19 (в том числе 574 ребенка и 165 медработников), 143 человека погибли, 2 927 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 461 случай;

Винницкая область - 93 случая;

Волынская область - 208 случаев;

Днепропетровская область - 595 случаев;

Донецкая область - 528 случаев;

Житомирская область - 80 случаев;

Закарпатская область - 78 случаев;

Запорожская область - 500 случаев;

Ивано-Франковская область - 131 случай;

Киевская область - 269 случаев;

Кировоградская область - 18 случаев;

Луганская область - 337 случаев;

Львовская область - 427 случаев;

Николаевская область - 106 случаев;

Одесская область - 431 случай;

Полтавская область - 206 случаев;

Ривненская область - 218 случаев;

Сумская область - 182 случая;

Тернопольская область - 134 случая;

Харьковская область - 547 случаев;

Херсонская область - 82 случая;

Хмельницкая область - 141 случай;

Черкасская область - 269 случаев;

Черновицкая область - 415 случаев;

Черниговская область - 96 случаев.

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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461)", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.