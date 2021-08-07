В Украине за сутки сделали рекордное количество прививок от COVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.

В Минздраве заявили, что это является рекордным показателем с начала кампании по вакцинации. Первую дозу получили 101 550 человек, полностью иммунизированы - 69 052 человека.

С начала кампании привиты 4 055 092 человека, из них получили одну дозу 4 055 090 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 353 218.

Всего сделано 6 408 308 прививок.

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