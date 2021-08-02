В Украине за сутки сделали почти 40 тыс. прививок от COVID-19
1 августа 38080 человек вакцинировано против коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 27 722 человека, закончили вакцинацию - 10 672 человека.
1 августа работали: 207 бригад, 430 пунктов прививки; 296 центров вакцинации.
С начала кампании привито 3599169 человек завершили вакцинацию - 2033616 человек.
Всего проведено 5594703 прививки.
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