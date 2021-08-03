В Украине за сутки сделали 125 тыс. прививок от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные МЗ.



Первую дозу получили 70 344 человека, завершили вакцинацию - 54 817 человек.



2 августа работали: 751 бригада, 2174 пункта прививки; 251 центр вакцинации.



С начала кампании привиты 3 669 513 человек, прошли полный курс вакцинации - 2 088 433 человека. Всего сделано 5 757 944 прививки.

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