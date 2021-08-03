В Украине за сутки сделали 125 тыс. прививок от коронавируса
2 августа 125 161 человек вакцинирован против COVID-19
Об этом свидетельствуют данные МЗ.
Первую дозу получили 70 344 человека, завершили вакцинацию - 54 817 человек.
2 августа работали: 751 бригада, 2174 пункта прививки; 251 центр вакцинации.
С начала кампании привиты 3 669 513 человек, прошли полный курс вакцинации - 2 088 433 человека. Всего сделано 5 757 944 прививки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное