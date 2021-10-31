В Украине за сутки прививки от коронавируса получили 177 тыс. человек

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В сутки одну дозу получил 133 251 человек, полностью иммунизированы - 44 514 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу – 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек. В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.

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