В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировано 311 тысяч человек

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки было вакцинировано 311 316 человек. Одну дозу получили 98794 человека полностью иммунизированы – 212522 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 9 661 304 украинца. В общей сложности проведено 22 417 288 прививок.

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