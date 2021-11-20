В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировано 311 тысяч человек
В пятницу, 19 ноября в Украине прививки от коронавируса получили 311 тысяч человек
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки было вакцинировано 311 316 человек. Одну дозу получили 98794 человека полностью иммунизированы – 212522 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 9 661 304 украинца. В общей сложности проведено 22 417 288 прививок.
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