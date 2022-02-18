В Украине за сутки от COVID-19 умерли 282 человека, зарегистрировано 34 938 новых заражений
По состоянию на утро 18 февраля в Украине зафиксировано 4 672 198 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 104 106 – летальные, 3 896 009 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 17 февраля было зарегистрировано 34 938 новых случаев COVID-19 (в том числе 2879 детей и 870 медработников), 29 254 пациента выздоровели, 282 человека скончались.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 4538;
- Винницкая область – 687;
- Волынская область – 1118;
- Днепропетровская область – 2712;
- Донецкая область – 1833;
- Житомирская область – 1706;
- Закарпатская область – 446;
- Запорожская область – 1405;
- Ивано-Франковская область – 536;
- Киевская область – 1316;
- Кировоградская область – 461;
- Луганская область – 748;
- Львовская область – 1490;
- Николаевская область – 1235;
- Одесская область – 3587;
- Полтавская область – 1668;
- Ровенская область – 824;
- Сумская область – 1118;
- Тернопольская область – 608;
- Харьковская область – 1800;
- Херсонская область – 980;
- Хмельницкая область – 1354;
- Черкасская область – 1273;
- Черновицкая область – 381;
- Черниговская область – 1114.
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